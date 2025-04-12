Хинштейн: в Беловский район Курской области готовы вернуться почти все жители

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Около 14 тысяч человек готовы вернуться в Беловский район Курской области после того, как обстановка в регионе стабилизируется. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в этом районе до начала боев в Курской области жили 15 842 человек, из них свыше 7 тысяч – трудоспособные граждане.

"На сертификаты подано 1 035 заявлений, уже сейчас 176 домов признаны разрушенными, еще 80 повреждены", – уточнил Хинштейн.

Кроме того, готовы вернуться и помочь восстановить населенные пункты представители бизнеса в Беловском районе. Врио главы региона подчеркнул, что им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны Курской области.

"Тему с инвестициями обязательно возьмем в проработку", – добавил он.

Хинштейн указал, что объекты предпринимательства в Беловском районе были серьезно повреждены. Там работал сахарный завод, было развито мясное и молочное животноводство, а также растениеводство.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинских военных в Курской области. По его словам, ВСУ и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами. Глава государства также назвал карателями тех, кто совершал преступления против мирного населения области, и призвал наказать их.

По данным СМИ, Вооруженные силы Украины отступили почти со всей территории Курской области. Как заявляют журналисты, сейчас под контролем украинских военных находится лишь маленький участок региона, площадь которой сложно определить.

