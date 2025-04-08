Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Час окончательного поражения украинской армии в регионе становится все ближе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщает "Московский комсомолец".

"Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!" – добавил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Вооруженные силы России освободили село Гуево в Курской области. Населенный пункт взяли наступательными действиями подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские бойцы также освободили Гоголевку в этом же регионе. Это удалось сделать благодаря военным подразделений группировки "Север".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что ВС РФ завершают разгром ВСУ в Курской области. По словам президента России, все украинские военные и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.