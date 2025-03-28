28 марта, 12:39Политика
Российские военные освободили Гоголевку в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили Гоголевку в Курской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был отбит наступательными действиями бойцов из подразделений группировки войск "Север".
Ранее артиллеристы РФ, используя гаубицу Д-30, вывели из строя огневые средства противника на границе с Курской областью, обеспечив безопасность для дальнейшего продвижения российских штурмовиков. В результате операции российские войска взяли под контроль укрепления ВСУ.
Кроме того, к настоящему моменту Вооруженные силы России освободили 99% территорий ЛНР, а также более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Владимира Путина, бойцы постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО.
Группировка войск "Север" усиливает контроль над приграничьем Курской области