Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России на сегодняшний день освободили 99% территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

Кроме того, российские войска освободили более 70% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. По словам президента, бойцы постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО.

Военные освобождают один населенный пункт за другим каждый день, подчеркнул Путин. У России на данный момент есть стратегическая инициатива по всей линии фронта. Глава государства предположил, что ВС РФ в окончательном итоге могут разбить украинские войска.

"Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", – заключил Путин.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражающие удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.

Помимо этого, российская армия освободила населенный пункт Мирное, который расположен в ДНР. Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".