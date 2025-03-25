ВС РФ поразили пункты управления беспилотниками и военные аэродромы ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) за последние сутки поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами, военные аэродромы и склады боеприпасов, а также ремонтно-восстановительную базу украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.

Нанести удары по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским войскам удалось благодаря действиям оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, были поражены живая сила украинских войск и скопление техники противника в 148 районах, добавило оборонное ведомство.

Между тем благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад" российская армия освободила населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также подразделение группировки "Днепр" сумело занять населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.