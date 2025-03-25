Средства ПВО уничтожили за ночь 5 беспилотников над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

В других российских регионах вражеские БПЛА этой ночью не фиксировались.

Ранее украинские военные в очередной раз с помощью беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Российские силы ПВО перехватили дрон в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту атаку БПЛА, заявила, что Украине не нужен мир – Киев продолжает совершать террористические акты.