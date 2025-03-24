Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Краснодарском крае

Фото: ТАСС//Александр Щербак

Украине не нужен мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае.

"Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина вновь атаковала своими беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. В результате российским ПВО удалось перехватить дрон в 7 километрах от инфраструктурного объекта. Его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

До этого "Кропоткинская" подверглась атаке 17 февраля. Тогда из-за повреждения станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

