Песков: Путин не отменял команду не бить по энергообъектам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин не отменял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время 30-дневной паузы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские объекты энергетики.

"Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", – сказал Песков.

По его словам, в России отслеживают ситуацию. Кроме того, у Соединенных Штатах также есть возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах Украины и делать соответствующие выводы, уточнил Песков.

Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, в ходе которых российский лидер поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и дал военным соответствующую команду.

Однако ВСУ после этого нанесли удар беспилотником по нефтебазе на Кубани. Позднее в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадала электроподстанция в Пологовском районе в Запорожской области. В результате более 11 тысяч абонентов остались без электричества.

Также Киев в очередной раз с помощью БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Попытка обстрела была зафиксирована около 02:00 24 марта, уточнили в оборонном ведомстве.