В Запорожской области 11 тыс абонентов остались без света после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Тицкий на Юге"

В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без электричества в результате обстрела подстанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Водоснабжение в штатном режиме, рассказал в своем телеграм-канале замгубернатора региона Антон Тицкий.

"В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи", – рассказал Тицкий, добавив, что информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

По словам вице-губернатора, в настоящий момент принимаются необходимые меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества. Также уточняется информация по другим населенным пунктам.

Ранее ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, глава района в момент атаки развозил хлеб.

Жизни главы ничего не угрожает. Волобуев с акубаротрамвой доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики.