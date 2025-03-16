Неразорвавшуюся часть дрона ВСУ нашли на территории завода "Вагонмаш" в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Неразорвавшуюся часть дрона ВСУ обнаружили на территории завода "Вагонмаш" в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Территорию уже оцепили специалисты, а на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии, уточнил политик, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

"Тем не менее, на местах происшествия работают оперативные службы, в том числе кареты скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности", – отметил Хинштейн.

Также врио губернатора рассказал, что силы ПВО уничтожили над Железногорском 27 БПЛА. Однако из-за падения обломков дронов произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража.

Тем не менее сотрудники МЧС оперативно ликвидировали оба пожара, подчеркнул он. При этом, по словам Хинштейна, массовая атака была направлена не на Железногорск, так как украинские беспилотники летели по направлению Орловской области.

Благодаря силам противовоздушной обороны она была пресечена, рассказали ранее в Минобороны РФ. В период с 18:20 до 19:00 по московскому времени 16 марта в воздушном пространстве Орловского региона были перехвачены два БПЛА.

Однако в результате другой атаки на Горловку ДНР пострадали четыре мирных жителя. В числе получивших ранения оказался подросток, добавил он. Удар пришелся на поселок шахты имени В. И. Ленина.

