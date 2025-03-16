Средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над Курской и Орловской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской и Орловской областями, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны были перехвачены в период с 18:20 до 19:00 по московскому времени 16 марта. Из них 27 ликвидировали в воздушном пространстве Курского региона, а 2 – над территорией Орловской области.

Минувшей ночью над российскими регионами был сбит 31 украинский беспилотник. Как указали в оборонном ведомстве, 16 дронов уничтожили в Воронежской области, 9 – в Белгородской, 5 – в Ростовской и еще 1 беспилотник – в Курской области.

В Воронежской и Ростовской областях в результате воздушной атаки, предварительно, обошлось без пострадавших среди местных жителей. В обоих регионах также не выявили каких-либо разрушений на земле.