Женщина и ребенок пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина и 7-летний ребенок получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по городу Губкин в Белгородской области. О происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Под ударом БПЛА оказался частный дом. Пострадавшую женщину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Ребенка также госпитализировали с осколочными ранениями рук и ног.

В результате удара беспилотника дом загорелся. В данный момент пожарные тушат возгорание. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

В ночь на 15 марта средства ПВО уничтожили в общей сумме 126 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Больше всего дронов было сбито в Волгоградской и Воронежской областях.

При падении обломков беспилотника в Волгоградской области началось локальное возгорание камыша в Красноармейском районе. Пожарные оперативно потушили огонь. В результате массированной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших среди мирных жителей нет, разрушений не выявлено.