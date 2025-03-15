Средства ПВО уничтожили ночью 126 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО прошедшей ночью уничтожили в общей сумме 126 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено в Волгоградской и Воронежской областях – 64 и 38 воздушных целей соответственно. Кроме того, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, семь – в Брянской, два – в Ростовской и еще один беспилотник – в Курской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что вражеские беспилотники были уничтожены в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части Волгограда. Большая часть целей была перехвачена.

При падении обломков дронов началось локальное возгорание камыша в Красноармейском районе. Пожарные оперативно потушили огонь. При атаке никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

В результате массированной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших среди мирных жителей нет, разрушений не выявлено. В Ростовской области также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Власти Белгородской области сообщили о повреждениях частных домов в селах Муром и Тишанка. Кроме того, в городе Валуйки после падения и взрыва БПЛА загорелась сухая трава.