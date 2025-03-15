Власти Белгородской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

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Украинские войска продолжают совершать атаки при помощи беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Валуйки после падения и взрыва БПЛА загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС уже тушат очаги возгорания. Кроме того, при сбросе взрывных устройств с беспилотников в селе Муром оказались повреждены остекление и кровля в двух частных домах, а в селе Тишанка – еще один частный дом и надворная постройка.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Более подробная информация об атаке ВСУ уточняется.

Ранее средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над территорией Воронежской области. Предварительно, в результате этой атаки обошлось также без пострадавших.

Еще одна атака украинских беспилотников была зафиксирована в Калужской области. Вражеский дрон сбили на окраине Обнинска. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало.