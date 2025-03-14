В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский дрон на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Владислава Шапши.

Чиновник отметил, что на данный момент информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало.

Утром 14 марта силы ПВО также отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.

Еще три дрона были перехвачены над Подмосковьем. Из них два удалось ликвидировать над Балашихой. В результате обломки одного упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, а второго – в районе микрорайона Железнодорожного.

Третий беспилотник был сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе. Его фрагменты упали на строящийся жилой дом. В результате атаки никто не пострадал.