Четыре беспилотника сбиты над Воронежской и Белгородской областями

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Воронежской и Белгородской областей вечером 13 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были сбиты в период с 21:30 по 22:30 по московскому времени. Три БПЛА уничтожили в Воронежской области, еще один – в Белгородской.

Ранее нежилые объекты оказались повреждены в Петровском районе Саратовской области в результате атаки украинского беспилотника. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.

Еще одна атака беспилотников была зафиксирована в Дзержинском районе Калужской области. После прилетов БПЛА возгорание произошло в техническом здании одного из промышленных предприятий, пострадал сотрудник ночной смены.