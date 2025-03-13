13 марта, 23:33Происшествия
Четыре беспилотника сбиты над Воронежской и Белгородской областями
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Воронежской и Белгородской областей вечером 13 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, вражеские дроны были сбиты в период с 21:30 по 22:30 по московскому времени. Три БПЛА уничтожили в Воронежской области, еще один – в Белгородской.
Ранее нежилые объекты оказались повреждены в Петровском районе Саратовской области в результате атаки украинского беспилотника. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.
Еще одна атака беспилотников была зафиксирована в Дзержинском районе Калужской области. После прилетов БПЛА возгорание произошло в техническом здании одного из промышленных предприятий, пострадал сотрудник ночной смены.
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