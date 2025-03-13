ВС РФ поразили цех изготовления и места хранения БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили цех изготовления и места хранения беспилотников ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.

Вместе с тем украинская сторона понесла потери в виде военных объектов аэродромной инфраструктуры, а также скоплений живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Кроме того, российская противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

Более того, Вооруженные силы РФ 13 марта освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области. Это удалось благодаря активному наступлению группировки войск "Север".

До этого под контроль РФ в регионе были взяты 5 населенных пунктов, в числе которых Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области как "ошпаренные". Площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров, сказал он.