Российские войска освободили более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны Росии"

Вооруженные силы России освободили свыше 86% от занятой украинскими войсками площади в Курской области. Речь идет о более 1 100 километрах территории, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада Владимиру Путину.

"Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1 100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником. За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих – это наиболее подготовленное и высокомотивированное подразделение военных сил Украины и также формирование иностранных наемников", – сказал генерал.

По словам замминистра обороны, за последние пять дней действия группировки войск "Курск" на всех направлениях позволили освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. При этом, отметил Герасимов, на долю курского плацдарма приходится 19% потерь личного состава и 40% потерь техники ВСУ.

Докладывая об операции российских военных по прорыву в тыл противника по газовой трубе в Судже, начальник Генштаба отметил, что она стала полной неожиданностью для ВС Украины. В ней участвовали 600 человек, особенно отличились бойцы отрядов "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк, подчеркнул Герасимов.

"Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", – сказал он.

Как сообщил замглавы Минобороны, украинская группировка в Курской области окружена, и сейчас идет ее планомерное уничтожение. Замминистра обороны заявил, что украинские военнослужащие видят бесперспективность дальнейшего сопротивления, поэтому начали активно сдаваться. В настоящее время в плен взяты 430 боевиков, уточнил он.

Президент России провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. Глава государства появился в штабе в военной форме.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Это сделали подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.