ВС РФ ударили по зданию в курской Судже, где пытались укрыться ВСУ

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Вооруженные силы России нанесли удар дроном по зданию в Судже Курской области, где во время бегства пытались укрыться украинские военные. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", – отметило ведомство.

По данным министерства, при побеге из города большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались укрыться в здании. Оператор разведывательного беспилотника передал координаты на командный пункт, после чего цель была уничтожена, уточнило Минобороны.

"Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. После приостановки передачи Украине разведданных со стороны США российская армия добилась продвижения в регионе, а также усилила атаки на позиции ВСУ, отмечали журналисты.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

