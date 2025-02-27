27 февраля, 05:23Политика
Военные РФ уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления БПЛА ВСУ
Фото: министерство обороны РФ
Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила четыре станции спутниковой связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.
Помимо этого, подразделения РФ поразили две роботизированные платформы, полевой склад артиллерийских боеприпасов и восемь минометных расчетов противника. Расчеты ПВО также уничтожили управляемую авиабомбу Hammer и 11 беспилотников самолетного типа.
Ранее российские военные нанесли удар по военным аэродромам Украины. Военнослужащие использовали высокоточное оружие воздушного базирования и БПЛА. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты.
Бойцы ВС РФ также освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Боевые действия провели военные из подразделения группировки войск "Запад". Солдаты при этом улучшили свое тактическое положение.
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