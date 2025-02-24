Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия провели военные из подразделения группировки войск "Запад", уточнили в оборонном ведомстве. Вместе с тем солдаты также улучшили свое тактическое положение.

Ранее бойцы "Запада" отбили еще одно село в Харьковской области – Фиголевку. Кроме того, 23 февраля Вооруженные силы РФ освободили Новоандреевку и Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря наступательным действиям группировок войск "Центр" и "Юг" соответственно.