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24 февраля, 12:12

Политика

Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия провели военные из подразделения группировки войск "Запад", уточнили в оборонном ведомстве. Вместе с тем солдаты также улучшили свое тактическое положение.

Ранее бойцы "Запада" отбили еще одно село в Харьковской области – Фиголевку. Кроме того, 23 февраля Вооруженные силы РФ освободили Новоандреевку и Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря наступательным действиям группировок войск "Центр" и "Юг" соответственно.

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области

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