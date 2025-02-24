24 февраля, 12:12Политика
Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Боевые действия провели военные из подразделения группировки войск "Запад", уточнили в оборонном ведомстве. Вместе с тем солдаты также улучшили свое тактическое положение.
Ранее бойцы "Запада" отбили еще одно село в Харьковской области – Фиголевку. Кроме того, 23 февраля Вооруженные силы РФ освободили Новоандреевку и Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря наступательным действиям группировок войск "Центр" и "Юг" соответственно.
ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области