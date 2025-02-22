22 февраля, 12:36Политика
ВС РФ освободили Новолюбовку в ЛНР
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
За прошедшие сутки Вооруженные силы России сумели освободить населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Добиться этого удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад", уточнили в ведомстве.
Вместе с тем в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате потери украинской стороны превысили 200 военнослужащих. Также войска РФ уничтожили танк и бронетранспортер М113 производства США.
Накануне ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Надеждинку и Новоселку. Первый поселок отбили бойцы подразделения группировки войск "Центр", а второй – "Восток".
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