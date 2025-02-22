Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За прошедшие сутки Вооруженные силы России сумели освободить населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Добиться этого удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад", уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате потери украинской стороны превысили 200 военнослужащих. Также войска РФ уничтожили танк и бронетранспортер М113 производства США.

Накануне ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Надеждинку и Новоселку. Первый поселок отбили бойцы подразделения группировки войск "Центр", а второй – "Восток".