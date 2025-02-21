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21 февраля, 13:06

Политика

ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Надеждинку и Новоселку, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, первый поселок освободили бойцы подразделения группировки войск "Центр", которые продолжили дальнейшее продвижение в глубину обороны противника. Новоселку, в свою очередь, отбили военные группировки войск "Восток".

К настоящему моменту российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинцы контролируют лишь 1% территории.

Ранее благодаря действиям подразделений группировки войск "Запад" РФ взяла под контроль населенный пункт Ямполовка в ДНР. Вместе с тем военнослужащие "Севера" отбили село Свердликово в Курской области.

Российская армия взяла под контроль новые территории

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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