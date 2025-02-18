Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Такого результата удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад", уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Установить контроль над селом удалось бойцам подразделений группировки войск "Север".

Вместе с тем бойцы "Западной" группировки освободили село Фиголевка в Харьковской области и ликвидировали более 30 украинских военнослужащих ударом из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.