18 февраля, 12:34Политика
Российские военнослужащие освободили Ямполовку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Такого результата удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад", уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне Вооруженные силы России освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Установить контроль над селом удалось бойцам подразделений группировки войск "Север".
Вместе с тем бойцы "Западной" группировки освободили село Фиголевка в Харьковской области и ликвидировали более 30 украинских военнослужащих ударом из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.
ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово в Курской области