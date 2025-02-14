Группировка "Запад" ликвидировала более 30 бойцов ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетные войска группировки "Запад" ликвидировали более 30 украинских военнослужащих ударом из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцам удалось улучшить свое тактическое положение и продвинуться вглубь обороны противника.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. 41 дрон удалось перехватить над территорией Белгородской области. Еще пять БПЛА сбили в Воронежской области и четыре – в Ростовской области.

Вместе с тем бойцы группировки "Восток" ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки четыре украинских пункта управления БПЛА. Помимо этого, артиллеристы поразили опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении. В результате ударов также были уничтожены более 10 украинских военнослужащих.