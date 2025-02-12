ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ.

Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны. В результате все цели были достигнуты, а указанные объекты поражены. За прошедшие сутки ВС РФ также ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складам с горюче-смазочными материалами.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение <...> пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах", – уточнили в Минобороны.

Ночью 12 февраля украинские СМИ писали о серии взрывов в Николаеве и Сумах. Позже сообщалось о взрывах в Киеве, в районе Житомира, Обухова и города Лубны Полтавской области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял о нескольких пожарах в разных районах Киева после серии взрывов.

