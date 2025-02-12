РИА Новости: взрывы произошли в Киеве и других городах Украины

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Несколько взрывов прозвучало в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на 12 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Помимо украинской столицы, взрывы также были слышны в районе Житомира, Обухова, в Сумах и городе Лубны Полтавской области. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Ночью взрывы также были слышны в Николаеве. Какие-либо подробности случившегося не приводились.

Ранее войска России нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия и БПЛА по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивал ВПК Украины. Все цели были достигнуты, подчеркнули в Минобороны РФ.