Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия прошедшей ночью нанесла групповой удар при помощи высокоточного оружия и БПЛА по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивал ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках операции было задействовано оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударные дроны.

Кроме того, в результате удара ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению БПЛА. Все цели были достигнуты, добавило ведомство.

Немногим ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 11 февраля была атакована газовая инфраструктура. В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) упомянул "газовые месторождения" в Полтавской области.

Между тем российские силы освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР. Минобороны уточнило, что бойцы группировки войск "Центр" провели захват и установили контроль над селом. После этого противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

