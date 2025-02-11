ТАСС: власти Украины заявили о повреждении газовой инфраструктуры

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Газовая инфраструктура на Украине получила повреждения во время воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские власти.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 11 февраля была атакована газовая инфраструктура. В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) упомянул в телеграм-канале "газовые месторождения" в Полтавской области.

Позже Полтавская областная администрация заявила, что в результате взрывов без газоснабжения остались девять населенных пунктов в Миргородском районе.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах и областях. Они были слышны в Харьковской области – в самом Харькове и городе Мерефа. О звуках взрывов также сообщали в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.

До этого в Харьковской области была приостановлена добыча газа на месторождении в поселке Водяное. Отмечалось, что была уничтожена установка, принадлежавшая компании "Системоинженеринг".