Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК). Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, для выполнения задачи были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.

Ранее экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Таким образом российские военные смогли перекрыть возможность подвоза снарядов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении.

До этого бойцы РФ поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников ВСУ.