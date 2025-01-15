Зеленский заявил, что ряды ВСУ насчитывают 880 тысяч человек

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряды вооруженных сил государства насчитывают 800 тысяч человек. При этом численность не планируется сокращать. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве украинский лидер отметил, что это количество военных рассредоточено по всей стране. По его словам, Украина против сокращения численности армии и просит проработать предложения президента Франции Эммануэля Макрона по привлечению иностранных сил.

"Поэтому игры с месседжами про сокращение и так далее – мы сегодня не играемся в это", – подчеркнул Зеленский.

Он полагает, что нужно установить количество и состав иностранного контингента, а также определить места его дислокации. По мнению Зеленского, это должны быть не просто символические силы, а реальные подразделения.

В первую очередь, обратил внимание президент Украины, это должны быть специалисты, которые будут заниматься подготовкой и обучением военных на территории страны. Однако разговор с Макроном об их размещении пока идет в общих чертах. Кроме того, Зеленский намерен обсудить это и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В январе 2024 года глава Украины называл такую же численность армии. В декабре 2023 года Зеленский отмечал, что в Сухопутных войсках Украины служат более 600 тысяч человек. По информации СМИ, численность этих сил составляла около 250 тысяч человек к январю 2022 года.

Между тем стало известно, что на Украине перестанут формировать новые бригады вооруженных сил. Подобное решение было принято после распада 155-й механизированной бригады. Отмечалось, что из 5 800 военнослужащих бригады примерно 1 700 дезертировали.