Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках Украины служат 600 тыс военных

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В Сухопутных войсках Украины служат более 600 тысяч военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

По информации украинских СМИ, численность сухопутных сил страны составляла около 250 тысяч человек к январю прошлого года. Так, их численность увеличилась более чем в два раза на данный момент.

В их состав входят танковые, механизированные, горные бригады, ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО и авиация, которые находятся в распоряжении сухопутных сил, войска радиационной и химической защиты, связи, инженерные подразделения, войска радиоэлектронной борьбы.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Также в СМИ сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам. Украинские медики из Центра общественного здравоохранения страны провели анализ данных из трех областных больниц и пришли к выводу, что из-за роста антибиотикорезистентности требуется принятие срочных мер.

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