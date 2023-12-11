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Военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

"Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий", – указано в сообщении.

Украинские медики из Центра общественного здравоохранения страны провели анализ данных из трех областных больниц и пришли к выводу, что из-за роста антибиотикорезистентности требуется принятие срочных мер. При этом около 14% пациентов заразились, пока находились в лечебном учреждении.

В публикации отмечается, что рост нагрузки на больницы из-за вооруженного конфликта приводит к значительному распространению антибиотикорезистентных бактерий.

До этого Минобороны РФ сообщило, что нашло новые свидетельства деятельности лабораторий США на Украине.

В ходе проведения СВО российские специалисты получили доступ к некоторым украинским биологическим объектам, в том числе к лабораториям в городах Рубежном, Северодонецке, Херсоне, а также к служебной документации и подтвердили опасный характер американских экспериментов по оценке восприимчивости украинского населения к зоонозным инфекциям.

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