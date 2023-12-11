11 декабря, 23:49Политика
В рядах ВСУ растет заболеваемость устойчивыми к антибиотикам инфекциями – СМИ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
"Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий", – указано в сообщении.
Украинские медики из Центра общественного здравоохранения страны провели анализ данных из трех областных больниц и пришли к выводу, что из-за роста антибиотикорезистентности требуется принятие срочных мер. При этом около 14% пациентов заразились, пока находились в лечебном учреждении.
В публикации отмечается, что рост нагрузки на больницы из-за вооруженного конфликта приводит к значительному распространению антибиотикорезистентных бактерий.
До этого Минобороны РФ сообщило, что нашло новые свидетельства деятельности лабораторий США на Украине.
В ходе проведения СВО российские специалисты получили доступ к некоторым украинским биологическим объектам, в том числе к лабораториям в городах Рубежном, Северодонецке, Херсоне, а также к служебной документации и подтвердили опасный характер американских экспериментов по оценке восприимчивости украинского населения к зоонозным инфекциям.
Легионеллез обнаружили у ВСУ и польских наемников в зоне СВО
Читайте также