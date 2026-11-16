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В Крыму задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в передаче СБУ сведений о расположении кораблей Черноморского флота и позиций ПВО. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, задержанный родился в Сумской области в 1971 году и имеет гражданство России и Украины. Он самостоятельно вышел на связь с представителем СБУ, после чего начал собирать для него информацию о военных объектах в регионе.

В ФСБ утверждают, что мужчина передавал украинской стороне данные о местах дислокации кораблей Черноморского флота и боевых позициях подразделений противовоздушной обороны. По версии ведомства, эти сведения предназначались для использования при нанесении ударов по российским военным подразделениям. Мужчину подозревают в государственной измене.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников польских спецслужб – Службы военной разведки Минобороны и Агентства внутренней безопасности.

По данным ведомства, они собирали и передавали данные о российских военных и объектах Минобороны, а также сведения о социально-экономической обстановке в регионе, миграционной и социальной политике. Обоим предъявили обвинение в шпионаже, их заключили под стражу.