Фото: MAX/"Минобороны России"

Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион, предпринятая с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября, стала одной из крупнейших с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных Сергея Собянина.

По информации мэра Москвы, в сторону столицы летели около 600 дронов. При этом большую часть из них уничтожили системой ПВО Минобороны на дальних рубежах, а 191 БПЛА был сбит на подлете к городу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 1 336 вражеских дронов. Их удалось ликвидировать над территориями Тверской, Белгородской, Брянской и других областей.

В Москве на фоне атаки дронов вводились ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево, рейсы обслуживались по согласованию с соответствующими органами. В настоящий момент авиагавани вернулись к штатной работе.

