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Европа может столкнуться с ожесточением борьбы за ресурсы в результате атак Украины на энергетику, сообщает издание Responsible Statecraft.

По мнению журналистов, к этому могут привести уже существующие в странах Евросоюза энергетические риски и атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трубопровод. Речь идет об ударе 9 беспилотников по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". По данным Минобороны РФ, целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны.

"Покуда европейские лидеры отдают приоритет военным действиям, а не мирному урегулированию, страдать от этого будет население их стран", – подчеркнули обозреватели.

Между тем 1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

При этом Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.