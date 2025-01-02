Захарова назвала США главным бенефициаром остановки поставок газа через Украину

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Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она отметила, Киев принял такое решение, несмотря на выполнение "Газпромом" контрактных обязательств.

"Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", – цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.

"Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств", – добавила представитель ведомства.

О том, что подача газа в Европу прекращена, стало известно 1 января. "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

При этом Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

