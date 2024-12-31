Еврокомиссия считает, что страны ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

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Еврокомиссия считает, что страны Европы готовы к остановке поставок газа из России через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых европейских государств. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, Еврокомиссия в координации со странами Евросоюза более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину и над обеспечением альтернативных поставок.

Последствия прекращения транзита газа будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС, считает Итконен. Так, газовая инфраструктура Евросоюза была усилена "новыми мощностями" для импорта сжиженного природного газа с 2022 года, добавили в ЕК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. Он также пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии.

Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.