Премьер Украины Шмыгаль: транзит российского газа планируется прекратить 1 января

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Украина планирует остановить транзит газа из России в Европу утром 1 января. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра (08:00 по московскому времени. – Прим. ред.) физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", – цитирует его РИА Новости.

Как уточнил украинский премьер, возобновление транзита возможно по запросу Европейской комиссии, однако это должен быть не российский газ. Шмыгаль отметил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с Европейской энергетической хартией.

Договор о транзите российского газа был заключен в 2019 году. Он истекает в конце этого года.

Накануне Владимир Путин заявил, что контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, однако компания "Газпром" это переживет. Он также отметил, что Украина перекрыла поставки газа европейским потребителям, хотя существование ее самой зависит от Запада и Европы в частности.

Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

Ситуация осложняется прекращением поставок российского газа через Украину. Эксперты уверены, что цены на топливо вырастут, если в Евросоюзе будут морозы и одновременно туда перестанет поступать российский газ.

