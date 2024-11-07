FT: в Европе ожидают серьезные проблемы с поставками газа зимой

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Европа может столкнуться с перебоями поставок газа в зимние месяцы на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По словам одного из трейдеров, сейчас газовые хранилища Европы заполнены, но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так. Ситуация осложняется возможным прекращением поставок российского газа через Украину, необходимостью поддержки энергетики Киева и ограниченным предложением СПГ на мировых рынках.

Как считает аналитик Флоренс Шмит, цены на топливо пойдут вверх, если в ЕС резко наступят сильные холода и одновременно перестанет поступать российский газ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает поставлять газ через Украину в Европу по второй ветке вдоль населенного пункта Суджа, однако срок контракта истекает в декабре 2024 года.

При этом президент уточнил, что срок бронирования мощности для поставок газа из РФ через Украину в следующем году уже прошел и делать это надо было еще в июле. Однако он отметил, что российская сторона не отказывает Европе в поставках газа. По его словам, есть несколько маршрутов для его получения.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что отказ Украины от поставок российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Представитель Кремля отметил, что из-за такого решения Европе придется платить за газ "гораздо больше", что сделает промышленность стран континента менее конкурентоспособной.