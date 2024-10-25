Путин заявил, что Россия до сих пор поставляет газ через Украину

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Россия продолжает поставлять газ через Украину в Европу по второй ветке вдоль населенного пункта Суджа, однако срок контракта истекает в декабре 2024 года. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

При этом президент уточнил, что срок бронирования мощности для поставок газа из РФ через Украину в следующем году уже прошел и делать это надо было еще в июле. Однако он отметил, что российская сторона не отказывает Европе в поставках газа. По его словам, есть несколько маршрутов для его получения.

Так, Путин напомнил, что через Украину пролегает и другая ветка – ГИС "Сохрановка". Но, как он утверждает, она была закрыта давно по решению украинской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что отказ Украины от поставок российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Представитель Кремля отметил, что из-за такого решения Европе придется платить за газ "гораздо больше", что сделает промышленность стран континента менее конкурентоспособной.

Он добавил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу, например есть планы по созданию хаба в Турции. Сейчас, по его словам, ведется работа на этот счет.

