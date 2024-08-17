Посол Джалали: Иран готов проводить российский газ через свою территорию

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Иран заинтересован работать с РФ и проводить российский газ через свою территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла страны в РФ Казема Джалали.

По его словам, в прошлом году РФ была на первом месте по внешним инвестициям в Иране.

Как подчеркнул диппредставитель, потенциал восточной ветви международного транспортного коридора "Север – Юг" составляет до 15 миллионов тонн ежегодно.

"Коридор проходит через РФ, Казахстан, Туркменистан и потом через Исламскую Республику Иран", – указал Джалали.

Ранее иранский посол сообщил, что российская платежная система "Мир" должна начать работать на территории Ирана в течение шести месяцев. Дипломат уточнил, что иранская сторона получила соответствующее обещание от "российских ответственных лиц". Вместе с тем в России начнет функционировать система "Шетаб".

Между тем импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай за первые шесть месяцев текущего года снизился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 3,5 миллиона тонн. Экспортная стоимость составила более 2 миллиардов долларов. При этом поставки нефти из РФ в КНР за первые шесть месяцев 2024-го выросли на 4,8%.

