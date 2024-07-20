Китай снизил импорт СПГ из России на 9,2%

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Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай за первые шесть месяцев текущего года снизился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 3,5 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

Экспортная стоимость составила более 2 миллиардов долларов. При этом поставки нефти из РФ в КНР за первые шесть месяцев 2024-го выросли на 4,8%, до 55,1 миллиона тонн (около 33 миллиардов долларов).

Между тем товарооборот Японии и России за первое полугодие года снизился на 24,8% до 3,8 миллиарда долларов. Так, в первом полугодии Япония сократила объемы импорта российского СПГ на 3,3%, угля – на 69,1%. Кроме того, Токио за указанный период не импортировала нефть из России.