Товарооборот Японии и России сократился на 24,8% за первое полугодие

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Товарооборот Японии и России за первые шесть месяцев этого года снизился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 3,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Так, в первом полугодии Япония сократила объемы импорта российского СПГ на 3,3%, угля – на 69,1%. Кроме того, Токио за указанный период не импортировала нефть из России.

Япония также сократила на 19,6% поставки в РФ легковых автомобилей, запчастей – на 22,4%. Одновременно с этим японские власти нарастили импорт российской рыбы и рыбной продукции на 10,9%, но снизили поставки зерновых из РФ на 74,8%, овощей – на 36,4%, фруктов – на 79,3%.

Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Причиной для этого стал инцидент с маяком.

Так, некоторое время назад японская сторона обратилась по дипломатическим каналам к Москве с запросом об информации в связи с "отключением света" на маяке, который находится на данном острове. Однако никто из прочих участников судоходства не сообщил о неисправности в этом районе.