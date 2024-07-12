Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в зоне Курил

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Россия с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Причиной для этого стал инцидент с маяком, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

По данным МИД, некоторое время назад японская сторона обратилась по дипломатическим каналам к Москве с запросом об информации в связи с "отключением света" на маяке, который находится на данном острове. Однако никто из прочих участников судоходства не сообщил о неисправности в этом районе.

"От российской стороны "потребовали" возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты", – подчеркнули представители ведомства.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем Россия приняла решение о приостановке японского рыболовного промысла рядом с островом Сигнальный. Решение вступит в силу 15 июля и будет действовать до завершения ремонтно-профилактических работ на маяке.

Дипломаты также напомнили, что рыбаки Японии добывают морскую капусту в территориальном море России с момента заключения двустороннего соглашения об этом промысле в 1981 году. Сотрудничество двух стран в этой сфере насчитывает уже не один десяток лет.

Ранее китайские СМИ сообщили об удивлении КНР из-за отказа Владимира Путина от предложения Японии по крупным инвестициям в развитие Дальнего Востока в обмен на теоретическую передачу Курильских островов. По данным журналистов, речь идет о площадке островов, из-за которых в Токио были бы готово пойти на многое.

