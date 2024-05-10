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10 мая, 13:33

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SCMP: РФ созданием баз на Курилах послала Японии сигнал из-за помощи Украине

РФ начала строить разведывательные базы на Курильских островах

Фото: 123RF/haritonoff

Россия, строя сеть разведывательных баз на Курильских островах, послала сигнал Японии о последствиях помощи Киеву. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио", – подчеркнул профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

Журналисты указали, что создание баз поможет Москве отслеживать действия Токио и Вашингтона.

"Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, для того чтобы противостоять Китаю и КНДР. В Японии могут назначить более высокопоставленного американского офицера, так как именно США выступают в качестве главной роли в региональной обороне.

До этого посол России в Японии Николай Ноздрев рассказал, что отношения между Москвой и Токио в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй Мировой войны и прошли точку невозврата. По его мнению, отношениям между странам был нанесен такой ущерб, от которого не выйдет полностью оправиться.

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