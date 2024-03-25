03:28Политика
США и Япония планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения – СМИ
Фото: depositphotos/alexeynovikov
США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, для того чтобы противостоять Китаю и КНДР. Об этом пишет газета Financial Times.
В материале отмечается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида 10 апреля проведут встречу в Белом доме, на которой объявят о планах о реструктуризации военного командования Японии.
Предполагается, что в Японии будет назначен более высокопоставленный американский офицер, так как именно США выступают в качестве главной роли в региональной обороне. Кроме того, по данным источников, будет рассмотрена возможность модернизации формирований американских ВС, размещенных в Японии.
Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев рассказал, что отношения между Москвой и Токио в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй Мировой войны и прошли точку невозврата. По его мнению, отношениям между странам был нанесен такой ущерб, от которого не выйдет полностью оправиться.
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