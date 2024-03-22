Посол заявил, что отношения России и Японии прошли точку невозврата

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Отношения России и Японии в настоящее время находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период и прошли точку невозврата. Такое мнение выразил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

"Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство", – приводит его слова РИА Новости.

Ноздрев отметил, что работа по демонтажу отношений проходит сейчас сразу по нескольким направлениям. Так, Токио отказывается от ранее достигнутых договоренностей и денонсирует договоры, заключенные в последние десятилетия.

Япония также за последние два года приняла несколько санкционных пакетов, и при этом "всячески преувеличивает" их значение, считает посол. Кроме того, по его мнению, в японском обществе происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии, чтобы сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу.

Дипломат отмечает, что отношения между странами были отброшены на десятилетия назад, им был нанесен такой ущерб, от которого они полностью оправиться не смогут.

"Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата", – резюмирует Ноздрев.

Ранее Япония расширила санкционные списки против РФ из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены в частности против бизнесмена и сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, детского омбудсмена в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

