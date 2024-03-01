Власти Японии расширили санкции против России

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Япония расширила санкционные списки против РФ из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский кабмин.

Новые персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против бизнесмена и сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, детского омбудсмена в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

Также под ограничительные меры подпали председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и командир спецполка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Среди организаций, попавших в новые санкционные списки Японии, упоминаются ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Базальт", "Алмаз-Антей", Объединенная судостроительная корпорация, а также компании "Ангстрем", НПО "Аврора", "Импульс", КБ "Новатор", "Авиадвигатель", "Аэроскан" и "Нева Электроника" и прочие.

Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в новых антироссийских санкциях нет ничего принципиально нового. По его словам, экономика России показала свою устойчивость, смогла адаптироваться под ситуацию и продолжает развиваться.

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