Песков заявил, что в новых санкциях против РФ нет ничего принципиально нового

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Антироссийские санкции, которые ввели США и Евросоюз, не стали чем-то новым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Косвенный вред вы знаете – эффект бумеранга работает. Европейская экономика страдает из-за санкций. Страдают и интересы американских компаний", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что экономика России показала свою устойчивость, смогла адаптироваться под ситуацию и продолжает развиваться. По его словам, такой факт признали и в США.

На прошлой неделе Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что американские санкции являются циничной и наглой попыткой вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России, несмотря на все санкции, остается устойчивой. По его мнению, Вашингтон "должен быть неумолимым" в вопросе введения новых санкций.

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